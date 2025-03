A Marvel vai reunir nomes de peso para Vingadores: Doomsday, filme que marca a nova fase da franquia de super-heróis do estúdio e dá sequência a Vingadores: Ultimato (2019) — longa com maior bilheteria na história, com arrecadação de U$ 2,8 bilhões. Com retornos e estreias no Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês), o elenco foi confirmado na quarta-feira (26).