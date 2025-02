Novo filme do Capitão América não tem nada de admirável nem de novo

Capitão América: Admirável Mundo Novo (Captain America: Brave New World, 2025), que estreou nesta quinta-feira (13) nos cinemas, é o 35º filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês). E o pior deles.

Na trama, após a eleição de Thaddeus Ross (papel de Harrison Ford ) como presidente dos Estados Unidos, Sam Wilson enfrenta uma organização criminosa, comandada pelo personagem de Giancarlo Esposito , que roubou um carregamento de Adamantium (uma fictícia liga de ferro praticamente indestrutível). Essa é ponta do iceberg na trama, que inclui a ameaça de uma guerra dos EUA contra uma potência asiática e o surgimento do Hulk Vermelho .

Ao contrário do que indica o título, o filme não tem nada de admirável nem de novo — a não ser a estreia no MCU de Harrison Ford, mas para "novo" o octogenário ator da sagas Star Wars e Indiana Jones já não serve.

O roteiro propõe um tom sociopolítico: coloca um homem negro, Sam Wilson, atrás do escudo que representa um país marcado por episódios de racismo, escala como seu parceiro um jovem mexicano, Joaquín Torres (Danny Ramirez), faz do presidente dos EUA um dos principais personagens e tem no enredo a prisão injusta de um coadjuvante afroamericano, Isiah Bradley (Carl Lumbly). Porém, os temas que esses papéis sugerem jamais são efetivamente abordados — no máximo, temos o simbolismo da Casa Branca fraturada quando seu mandatário liberta sua raiva e seu ódio, transformando-se no Hulk Vermelho.