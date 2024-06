O ator Ian McKellen, 85 anos, conhecido no Brasil pelo papel de Gandalf em Senhor dos Anéis, usou as redes sociais nesta terça-feira (18) para atualizar seu estado de saúde após sofrer uma queda enquanto se apresentava em um teatro em Londres. O artista tranquilizou os fãs e afirmou que está se recuperando, com boa previsão médica.