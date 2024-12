Celemaster vence Malgi e conquista a Série Ouro de Futsal Feminino pela nona vez consecutiva

Quando o assunto é futsal feminino no Rio Grande do Sul, quem manda é a Celemaster. A equipe uruguaianense derrotou a Malgi por 5 a 2 no segundo jogo da decisão da Série Ouro, neste sábado (21), e ficou com o título. A partida ocorreu no Ginásio Municipal de Uruguaiana. Foi o nona conquista consecutiva da competição pelo time campeão.