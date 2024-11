Virada Notícia

Hexacampeã: Celemaster vence Malgi em Pelotas e conquista mais uma vez o Gauchão feminino de futsal

Equipe de Uruguaiana precisou derrotar as adversárias duas vezes no confronto. Fez 5 a 2 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação. Malgi havia vencido o jogo de ida fora de casa mas não segurou a vantagem diante da própria torcida

