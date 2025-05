Malharia da Serra comprará R$ 5 milhões em teares que serão trazidos do Japão

Indústria têxtil com sede em Farroupilha, na serra gaúcha, a Biamar investirá R$ 5 milhões para comprar mais teares da marca Shima Seiki, fabricados no Japão . Os equipamentos devem chegar ao Brasil em 2026. Serão usados, inclusive, para substituir parte das 150 máquinas que a empresa gaúcha já tem da fabricante japonesa.

Segundo o gestor industrial Luciano Biazoli, as grandes vantagens dos equipamentos da marca japonesa são deixar a produção mais ágil e uma grande redução do desperdício.

Detalhe curioso: as novas máquinas permitirão confeccionar peças para regiões do país com climas diferentes, diz a diretora de Criatividade e Comunicação, Suélen Biazoli. Isso porque conseguem produzir tecido com gramatura menor, usada para roupas menos pesadas. Dez funcionários da Biamar foram ao Japão realizar cursos sobre como operar as tecnologias da fábrica.