Conheça o Filtradores, o time de amigos que vai participar do Gauchão de Futsal pela primeira vez

Filtradores venceu a Série B do Gauchão em 2024 e conquistou o acesso para a primeira divisão. Rodrigo Auth

Em meio às 19 equipes que disputarão o Gauchão de Futsal 2025, competição que começa no dia 31 de maio, uma história chama a atenção. Pela primeira vez na elite do futsal do gaúcho, o Filtradores (ACEF) ostenta o fato de ser um "time de amigos". Ou seja, uma equipe criada e ainda administrada por pessoas que se conhecem há anos.

Fundado em 2014, o clube já participou de diversas competições de futebol 7 e ganhou espaço no futsal gaúcho nos últimos anos, principalmente após a filiação à Liga Gaúcha.

No Gauchão deste ano, a equipe do Vale do Caí quer desfrutar do momento, mas também se consolidar na competição.

A origem do time

O nome da equipe surgiu após a sugestão dos dois fundadores. Anderson Muller (Mila) e Marciel Griebler (Maci) resolveram sugerir o nome com base em uma expressão utilizada por outro amigo, Alexandro Schmitz (Megas). Ele costumava chamar os amigos para beber bebidas alcoólicas dizendo "bora filtrar".

A partir da criação, o time disputou a primeira competição de futebol no mesmo ano da fundação. No Torneio do Seminário Menor João Maria Vianney, de Bom Princípio, a equipe sagrou-se campeã e recebeu como premiação 50kg de carne.

— Fizemos uma baita festa — disse Cristian Nais, ex-presidente e atual diretor de futebol do Filtradores. Ele está no clube desde o primeiro elenco formado.

O primeiro elenco do Filtradores, que venceu o Torneio do Seminário Menor João Maria Vianney, de Bom Princípio. Arquivo Pessoal

Nos anos seguintes, intercalou participações em campeonatos estaduais e regionais tanto no futebol 7 quanto no futsal. As primeiras conquistas vieram em 2017, no Municipal das duas modalidades.

A consolidação no futsal

Foram nove anos intercalando torneios de futsal e de futebol 7. Na região, o Filtradores tornou-se em pouco tempo a equipe a ser batida, vencendo campeonatos municipais, regionais e disputando finais a nível estadual.

Em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19, o time foi vice-campeão de um torneio de futebol 7, em Portão. O feito classificou a equipe para o Gauchão da modalidade, em Porto Alegre. Na competição, em 2021, foram vice-campeões. No mesmo ano, estiveram em Florianópolis para participar do Campeonato Sul-Brasileiro. O clube foi campeão invicto.

A virada de chave no futsal veio em 2023, quando o Filtradores se filiou à Liga Gaúcha para disputar a Série C do Gauchão. Com jogadores da região, o time conquistou o segundo lugar da conferência, mas não garantiu o acesso.

— Acredito que o grande diferencial sempre foi a união. Desde o início, fomos mais do que colegas de time, fomos uma família. A entrega, o comprometimento e a amizade entre todos os envolvidos, dentro e fora de quadra, criaram uma base sólida. Essa conexão verdadeira entre as pessoas é, sem dúvida, o segredo do nosso sucesso até aqui — disse Flecha, o único do primeiro elenco que segue atuando como jogador.

Flecha é o único remanescente da primeira formação do Filtradores que entrou em campo, em 2014. Rodrigo Auth

Contudo, após a desistência de alguns times da Série B, a Liga Gaúcha convidou o Filtradores para participar da competição em função do bom desempenho na Série C. Em 2024, na segunda divisão, perderam os jogos de ida nas semifinais e na final. Nas partidas de volta, o time saiu perdendo por 2 a 0, mas reverteu os placares e foi campeão.

— É uma sensação que não dá pra descrever com palavras. Ver o time que ajudei a criar chegar à elite do futsal gaúcho é como ver um sonho ganhando vida. Lembro de cada passo, das dificuldades, das conversas sobre desistir, e de como sempre escolhemos continuar. Esse time não é só um projeto, é parte da minha história, da minha vida — comentou Cristian Nais.

Para Flecha, que segue representando o time nas quadras, a emoção é a mesma em cada confronto.

— Cada partida que disputo pelo Filtradores é uma forma de honrar nossa história, nossos princípios e todos que ajudaram a construir esse clube. Não estou em quadra apenas como atleta, mas como parte viva de um sonho que começou pequeno e hoje alcança tanta gente — lembrou Flecha.

No momento em que o time de Bom Princípio passou a disputar os estaduais de futsal, optou por abandonar os torneios de outras modalidades para focar no esporte da bola pesada. Em 11 anos de existência, o clube levantou 17 títulos.

A expectativa pelo Gauchão

Desde o início de 2025, o Filtradores vive a expectativa por estrear na Série A do Gauchão. A procura por patrocinadores aumentou, assim como o auxílio do poder público, tanto da prefeitura de Bom Princípio quanto da prefeitura de Tupandi, cidade em que o clube jogará os jogos do estadual.

— Nosso foco agora é consolidar o time na elite. Sabemos que o desafio será grande, mas também acreditamos no nosso potencial. Vamos trabalhar ainda mais forte para manter o alto nível de competitividade, buscar estrutura, atrair novos apoios e, claro, continuar representando bem nossa comunidade — disse Flecha, empolgado.

Outra forma de aumentar a receita do clube é com a realização de eventos e promoções durante o ano. Vale destacar que tanto no elenco quanto na diretoria, os funcionários são semi-profissionais. Sendo assim, todos possuem outros empregos. Nais, por exemplo, é pedreiro. Flecha atua como bancário. No grupo, ainda tem pintor, marceneiro, montador de móveis, entre outros.

Em 2025, além do Gauchão, o Filtradores vai disputar o Campeonato Municipal de Futsal. No entanto, o elenco será formado por outra base, com atletas mais jovens. Vale destacar que, em abril, a equipe foi bicampeã da Supercopa Intermunicipal de Futsal do Vale do Caí.

Para o futuro, a equipe sonha alto. Mesmo no interior do Rio Grande do Sul, quer alcançar a principal competição de futsal do país.