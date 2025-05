Morre, aos 71 anos, Nadir Vanassi, fotógrafo e empresário de Caxias do Sul

No final dos anos 1970, Vanassi começou fazendo fotos 3x4 para empresas. Arquivo pessoal / Divulgação

Morreu, nesta quarta-feira (14), o fotógrafo e empresário Nadir Vanassi, aos 71 anos. Ele foi um dos fundadores do Studio 7, um dos mais tradicionais estúdios de fotografia de Caxias do Sul. Vanassi deixa a esposa Rosângela, os filhos Gustavo, Eduardo e Amanda, além de dois netos.

No início do negócio, no final dos anos 1970, Vanassi começou fazendo fotos 3x4 para empresas. Mais tarde, aprendeu técnicas de retratos e repassou o conhecimento para a esposa, que também passou a fotografar. Se especializaram em books sociais femininos e expandiram o negócio com filiais em Bento Gonçalves e Novo Hamburgo.

Nas redes sociais, os três filhos de Vanassi, que também seguiram no ramo da fotografia, homenagearam o pai: "Meu verdadeiro herói. Meu grande e maior amigo. Meu amor, meu farol. Dei meus primeiros passos contigo. E hoje te vi chegar ao fim da tua caminhada. Meus passos ainda seguem, só que mais tristes e solitários sem os teus. Mesmo assim, sou grato. Por toda nossa jornada juntos. E por te ter como bússola no caminho", escreveu Gustavo.

"Ele me ensinou que trabalho duro e honestidade constroem tudo — e que nada que vale a pena vem fácil. Me ensinou a correr atrás, a levantar cedo, a respeitar os outros e nunca passar ninguém pra trás. Me mostrou, com o exemplo, que mesmo com pouco estudo, vindo do interior, com a simplicidade de um agricultor… é possível conquistar respeito, espaço e deixar um legado gigante. Na fotografia, ele foi referência. Na vida, foi ainda maior", destacou Eduardo.

"Meu anjo foi para o céu. Meu pai amado", escreveu Amanda, que compartilhou fotos do pai vestido com a camisa do Juventude, seu time do coração.

O atual administrador do Studio 7, Biafra Cabral destacou em uma rede social que Vanassi foi "um visionário incansável, sendo mais do que um empreendedor – ele foi um mentor e uma inspiração para todos nós que vivemos e respiramos a fotografia. Ao longo de sua trajetória extraordinária, Nadir e sua família transformaram o Foto Studio 7 em um ícone de excelência, consolidando-o como um dos maiores estúdios fotográficos do país".

O velório de Vanassi ocorre na Capela C do Memorial São José de Caxias do Sul. O sepultamento está previsto para as 10h30min desta quinta-feira (15), no cemitério dos Santos Anjos.