Dois torcedores são internados após serem atingidos por placa de metal que caiu no MorumBis

Dois torcedores do São Paulo precisaram ser internados na noite desta quarta-feira após terem sido atingidos por uma placa de metal que cedeu da arquibancada do MorumBis durante a partida do São Paulo contra o Libertad, pela Copa Libertadores. O clube afirma acompanhar a situação e dar o suporte necessário.

De acordo com o clube, a placa caiu no setor Cadeira Térrea Oeste do estádio. O clube aponta que a queda aconteceu porque alguns torcedores da Arquibancada Oeste comemoraram o gol de Lucca, aos 45 minutos do segundo tempo, batendo na placa. As imagens serão analisadas para identificar os responsáveis.