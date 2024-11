A Yeesco confirmou o favoritismo e está nas semifinais do Gauchão de Futsal. A equipe de Carazinho venceu o Guarani de Frederico Westphalen por 5 a 0, no SEST Senat, nesta sexta-feira (15), e passou para a próxima fase do Estadual. Na ida, os clubes haviam ficado no empate em 2 a 2.