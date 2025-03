Lagoa Futsal é campeão da Supertaça Santo Ângelo

A primeira competição do futsal adulto masculino no interior gaúcho em 2025 já tem um campeão. Terminou nesta sexta-feira (28), em Santo Ângelo, na região das Missões, a primeira edição da Supertaça e o Lagoa EC , de Lagoa Vermelha, levou a melhor sobre seus adversários.

A final foi contra o Santa Rosa Futsal e o Lagoa venceu por 4 a 2, com gols de Xande, Ribeirão, Maninho e Ronaldo .

Esta foi a primeira vez que o torneio foi realizado, por iniciativa da Associação Esportiva Santo Ângelo Futsal (Aesa). Além de Lagoa EC e Santa Rosa, também participaram da competição as equipes do Cerro Largo Futsal, Afucs (Seberi), Esporte Futuro (Toledo, no Paraná) e Associação Entre-Ijuís.