No jogo de ida das quartas de final do Gauchão de Futsal, Guarani e Yeesco empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (10). As equipes proporcionaram uma partida quente, especialmente no segundo tempo, que fez jus a alta temperatura dentro e fora do Ginásio Itapagé. A sensação térmica no local, em Frederico Westphalen, no norte do RS, era de 35ºC.