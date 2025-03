Atlântico vence o Fortaleza e está na final da Supercopa de Futsal

Richard marcou dois gols do Galo na partida. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está na final da Supercopa de Futsal. A vaga foi confirmada neste sábado (1º), quando o Galo venceu o Fortaleza por 4 a 1, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville.

O adversário do Galo na final será o Joinville, que venceu a ACBF por 2 a 0 na outra semifinal. A grande decisão da Supercopa será neste domingo (2), ao meio-dia.

O vencedor conquista vaga para disputar a Libertadores da América, que será realizada de 11 a 18 de maio, em Assunção, no Paraguai.

O jogo

O Atlântico iniciou a partida pressionando o Fortaleza, mas o time cearense logo conseguiu equilibrar as ações adversárias. Assim, os primeiros minutos de jogo foram de mais cuidado por parte de ambas as equipes.

A partir dos 10 minutos, o Galo começou a envolver o adversário na partida e, com isso, conseguiu furar o bloqueio defensivo com Vagner. O fixo recebeu uma cobrança de escanteio e arriscou uma finalização de canhota, no canto esquerdo, para abrir o placar e colocar o time gaúcho em vantagem: 1 a 0.

Depois disso, os dois jogadores do Atlântico que foram convocados para a defender a seleção brasileira de futsal na próxima semana, assumiram o protagonismo e balançaram a rede. Aos 15min40s, Richard driblou os adversários e mandou uma pancada no ângulo esquerdo para ampliar.

O terceiro gol do Galo saiu dos pés de William, aos 16min40s. O ala aproveitou o erro na troca de passes do Fortaleza, roubou a bola e deu um toque para o fundo da rede: 3 a 0.

Na volta do intervalo, o Atlântico diminuiu a intensidade do jogo, já prevendo a possível partida da grande final. Com isso, o Fortaleza começou a encontrar alguns espaços para diminuir o marcador.

Aos 9min40s, o Leão do Pici iniciou uma troca de passes que surtiu efeito. Juninho recebeu na entrada da grande área e finalizou no canto direito do goleiro Alê Falcone para descontar: 3 a 1.

Nos instantes finais, o Fortaleza colocou goleiro-linha em quadra e começou a pressionar ainda mais, mas esbarrou no arqueiro do Galo.

Quando restavam 10 segundos para o fim da partida, Richard, com o gol aberto, encobriu a quadra para fazer o quarto gol do Galo e decretar a classificação para a final: 4 a 1.