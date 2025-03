ACBF perde para o Joinville e se despede da Supercopa de Futsal

Confronto aconteceu no Centreventos Cau Hansen.

A ACBF deu adeus ao sonho de disputar a Libertadores da América em 2025. Neste sábado (1º) a equipe da Serra perdeu para o Joinville por 2 a 0 no Centreventos Cau Hansen, e foi eliminado na semifinal da Supercopa de Futsal .

A final da competição será disputada entre Joinville e Atlântico , neste domingo (2), ao meio-dia. Ambas equipes chegam à decisão com 100% de aproveitamento.

O vencedor conquista vaga para disputar a Libertadores da América, que será realizada de 11 a 18 de maio, em Assunção, no Paraguai.

O jogo

A ACBF iniciou a partida com a proposta de uma marcação mais baixa. Com isso, o Joinville teve mais posse de bola e dominou o primeiro tempo, onde arriscou 15 finalizações, e obrigou o goleiro Pedro Bianchini a trabalhar inúmeras vezes.

A melhor defesa do goleiro gaúcho foi aos 7 minutos, quando precisou se esticar todo para evitar o primeiro gol dos catarinenses, na finalização de Farias.

Depois disso, a ACBF começou a investir em jogadas de contra-ataque, mas na hora da finalização, era barrado pela marcação do time da casa. Tanto é que a primeira finalização dos gaúchos na partida foi somente aos 15min26s, quando Gustavinho mandou uma pancada em direção ao gol e obrigou o goleiro Matheus a fazer uma grande defesa.

Na volta do intervalo, a ACBF se arriscou mais na quadra de ataque mas, por outro lado, também viu o Joinville criar boas oportunidades. Logo com 1min15s, Pedro Rei aproveitou a saída errada dos gaúchos, roubou a bola e tocou para Lucas, na segunda trave, finalizar no travessão e desperdiçar a chance de abrir o placar.