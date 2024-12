Federação Gaúcha de Futsal confirma fase final da Série Bronze feminina em Pinhal

Pelo terceiro ano consecutivo, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), em parceria com a Prefeitura de Balneário Pinhal, vai levar para o Litoral Norte a fase final do Campeonato Estadual da Série Bronze feminina — a terceira divisão da categoria.

O evento será realizado de 25 a 26 de janeiro, no Ginásio Calil Miguel Allem, com a participação de quatro times: América (Pejuçara), SER Santiago, Liga Leopoldense de Futebol Amador — LLFA (São Leopoldo) e Águia Futsal (Arroio Grande). Elas se classificaram através das etapas regionais, realizadas em agosto, nas cidades de Santiago e Sapucaia do Sul. O time do Águia Futsal herdou a vaga do Alcatéia, de Capão da Canoa, que desistiu da competição.