Técnico Marquinhos Xavier segue no comando da seleção brasileira de futsal.

Começa nesta quarta-feira (5) a Copa Intercontinental de Futsal , torneio amistoso que reúne quatro seleções, entre elas, o Brasil, em São José dos Pinhais, no Paraná. Também participam da competição o Afeganistão , a Groenlândia e o Irã .

Nos últimos dias, circulou nas redes sociais a informação de que o time afegão não participaria do torneio pela falta de liberação dos vistos de viagem. A situação foi negada a Zero Hora pela assessoria da CBF, que confirmou a presença da equipe.

As seleções se enfrentam em grupo único. O primeiro colocado faz a final contra o segundo, no domingo (9), ao meio-dia.

O Brasil estreia às 20h30min diante da Groenlândia . Todos os jogos ocorrem no Centro de Esporte e Lazer Max Rosenmann.

Os jogos serão transmitidos no canal da CBF Futsal no YouTube . O SporTV 2 também anuncia a transmissão.

Reencontro

A Copa Intercontinental é o primeiro compromisso da seleção brasileira de futsal após a conquista do Mundial de 2024, no Uzbequistão.

O time do técnico Marquinhos Xavier trouxe o hexacampeonato para o país ao derrotar a Argentina na final, por 2 a 1. O treinador conta que, no início deste ano, acertou a permanência no cargo.