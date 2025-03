Atlântico, de Erechim, venceu a última edição. Edson Castro / Atlântico / Divulgação

A Copa do Brasil de Futsal começa na segunda-feira (10). As datas e horários dos jogos da primeira fase estão confirmados.

Dois times representam o Rio Grande do Sul: Atlântico, de Erechim, atual vencedor da competição, e ACBF, de Carlos Barbosa, que confirmou vaga com o vice-campeonato da Copa RS em 2024.

O Atlântico estreia contra o Umuarama, no Paraná, e decide a classificação em casa. Já a ACBF encara o Jaraguá, time que venceu a Liga Nacional de Futsal no ano passado, com o primeiro jogo em Santa Catarina e o segundo em Carlos Barbosa.

A Copa do Brasil é realizada com jogos de ida e volta. Na primeira fase, os confrontos foram organizados de forma regionalizada, com a segunda partida no Estado melhor ranqueado na última edição do campeonato.

Como o Rio Grande do Sul foi campeão com o Atlântico em 2024, tanto o Galo de Erechim quanto a ACBF decidem em casa.

Em caso de empate em número de pontos dentro dos cruzamentos (uma vitória para cada lado ou dois empates), a decisão avança para a prorrogação, dividida em dois tempos de cinco minutos cada.

Caso a igualdade permaneça no placar, a disputa pela classificação será nos pênaltis.

Quem vencer a Copa do Brasil, garante vaga na Supercopa de Futsal, que, por sua vez, classifica o campeão para a Libertadores.

Onde assistir

As partidas da Copa do Brasil serão transmitidas pelo canal CBFS TV em parceria com a Ação TV, no YouTube.

Tabela da Copa do Brasil de Futsal

Jogos de ida

10 de março

19h — Náutico Sangue de Boi (AM) x Clube Major (RO)

20h30min — Umuarama (PR) x Atlântico (RS)

13 de março

20h — Giga Esportes (BA) x Sãobrazense (AL)

14 de março

20h30min — Ribeirópolis (SE) x Apodi (RN)

15 de março

14h30min — Instituto SET (GO) x Pezão/Sidrolândia (MS)

16h — América (RN) x Traipu (AL)

19h — Vivaz (RR) x Estrela do Norte (AM)

19h30min — Atlético Goiana (PE) x São João do Jaguaribe (CE)

20h — União (TO) x Sapezal (MT)

16 de março

17h — Operário Futsal (PR) x APAF/Florianópolis (SC)

17 de março

20h15min — Império Japão (AP) x Bregafó (PA)

21 de março

20h — Graça Brito (MA) x Clube Atlético Piauiense (PI)

23 de março

11h — Vasco da Gama (RJ) x Minas (MG)

30 de março

11h — Fidas (DF) x Sorriso (MT)

2 de abril

19h30min — Jaraguá (SC) x ACBF (RS)

20h — Magnus (SP) x Praia Clube (MG)

Jogos de volta

27 de março

20h — Atlântico (RS) x Umuarama (PR)

30 de março

10h — Atlético Piauiense (PI) x Graça Brito (MA)

31 de março

19h — Minas (MG) x Vasco da Gama (RJ)

20h30min — Clube Major (RO) x Náutico Sangue de Boi (AM)

1º de abril

20h — Estrela do Norte (AM) x Vivaz (RR)

2 de abril

20h — APAF/Florianópolis (SC) x Operário (PR)

4 de abril

20h — Sãobrazense (AL) x Giga Sports (BA)

5 de abril

16h — Traipu (AL) x América (RN)

18h — Sorriso (MT) x Fidas (DF)

19h30min — Pezão/Sidrolândia (MS) x SET Esportes (GO)

20h — Sapezal (MT) x União (TO)

20h — São João do Jaguaribe (CE) x Atlético Goiana (PE)

20h — Apodi (RN) x Ribeirópolis (SE)

21h — Bregafó (PA) x Império Japão (AP)

8 de abril

19h — ACBF (RS) x Jaraguá (SC)

9 de abril

19h30min — Praia Clube (MG) x Magnus (SP)