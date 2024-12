Malgi, de Pelotas, conquista competição de futsal feminino na África

Equipe feminina de Pelotas, a Malgi conquistou, neste sábado (7), a 11ª edição do Torneio Amizade Internacional de Futsal, que ocorreu na província de Benguela, no oeste da Angola, na África. Com cinco vitórias em cinco jogos, o time gaúcho, que representou o Brasil na competição, fez história ao conquistar seu primeiro título internacional.