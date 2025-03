Nova denúncia de injúria racial paralisa partida de Futsal da Copa dos Campeões em Santiago  

SER Santiago foi a campeã da Copa dos Campeões 2025. Gustavo Weber / Divulgação ABF

A primeira competição do futsal masculino em 2025 da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) terminou neste domingo (30), em Santiago, na Região Central do Estado, marcada por uma nova denúncia de injúria racial contra um atleta em quadra.

No segundo tempo da última partida do torneio, entre SER Santiago e ABF, de São Lourenço do Sul, o ala Bad, da ABF, foi chamado de "macaco" por um torcedor da SER Santiago. O jogador fez a reclamação para o time adversário e para a arbitragem. O jogo ficou parado por 10 minutos até que o torcedor, identificado na arquibancada, fosse retirado do ginásio. Depois disso, a partida foi reiniciada.

O título da Copa dos Campeões ficou com a SER Santiago, que terminou o quadrangular com 100% de aproveitamento: três vitórias em três partidas. O Russo Preto, de Não-Me-Toque, ficou com o vice, obtendo quatro pontos em três rodadas. Os dois times vão representar o Rio Grande do Sul na próxima Copa Sul, contra times de Santa Catarina e do Paraná, no segundo semestre.

Registro em súmula

A denúncia de injúria racial ocorreu quando o placar já estava 3 a 0 para a SER Santiago, que entrou em quadra campeã por antecipação, enquanto a ABF não tinha mais chances de sequer chegar ao terceiro lugar. O fato foi registrado em súmula e a Federação Gaúcha deve encaminhar o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) para análise e deliberação das medidas cabíveis.

Racismo recorrente

Em 2024, a semifinal do Gauchão de futsal em Espumoso, entre Guarany e Atlântico, de Erechim, não terminou porque um torcedor chamou o goleiro reserva do Atlântico, João Paulo, de macaco. O confronto estava na prorrogação e após julgamento no STJD, foi determinado que o jogo fosse concluído em quadra neutra com portões fechados. O Atlântico desistiu da competição e o caminho ficou aberto para o Guarany decidir o título contra a Yeesco nos próximos dias.