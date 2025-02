Com uma estética retrofuturista e vibrante que utiliza elementos da década de 1960, o longa traz a primeira família da Marvel lidando com as suas dinâmicas internas enquanto enfrenta grandes desafios: defender a Terra de Galactus e da Surfista Prateada .

No longa, o grupo de heróis espaciais é vivido por um novo elenco. Sob a direção Matt Shakman (WandaVision), a formação é composta por Pedro Pascal (The Last of Us) como Senhor Fantástico, Vanessa Kirby (Napoleão) como Mulher Invisível, Joseph Quinn (Gladiador II) como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach (The Bear) como Coisa.