Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves: confira a programação do último fim de semana

O Natal nos Vinhedos ocorre em frente à Vinícola Miolo, em Bento Gonçalves. Natana Fontes / Divulgação

Está chegando o último fim de semana da terceira edição do Natal nos Vinhedos, na RS-444, em frente à Vinícola Miolo, em Bento Gonçalves. A programação, que ocorre nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), conta com atrações gratuitas e opções enogastronômicas. A entrada é gratuita.

Na sexta, a programação artística conta com o DJ Fabiano Oliveira, comunicador da Rádio Atlântida, a partir das 19h, e segue com Rodrigo Soltton, Dirceu Pastori e Banda e Rhay Santos e Marcelo Fabro. Já no sábado (21), será a vez da banda Ragazzi Dei Monti, do espetáculo circense ‘Um Encanto de Natal’, da Cia Sorriso Com Arte, e de Léo Oliveira.

Entre as opções gastronômicas, é possível conferir polenta mole com molho, costelão gaúcho, risotos e o famoso grostoli. O menu conta com a presença de Pipas Terroir, Di Bartolomeu, Giordani Gastronomia, Queijaria Valbrenta, Condê Gastronomia, Butique Doce, Armazém Saudável, Crepe Vino Creps, Posto Giardino 15, Sabrage Jardim, Bocadinha Mini Salgados, Mondê Chocolates e Fornello di Luccia. Os restaurantes de Monte Belo do Sul Casa Biasotto, Espetinhos do Balakinha, Nonna Metilde, Senzafine e Bello Sapore, ao lado do Sabores de Santa e do Restaurante e Lancheira da Fofa, de Santa Tereza.

O projeto Natal nos Vinhedos é uma realização do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura - Governo Federal, União e Reconstrução. A promoção é do Grupo RBS e Prefeitura de Bento Gonçalves. A realização é do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves e Festa Nacional do Vinho, Fenavinho.

Confira a programação

Sexta-feira (20 de dezembro)

19h: DJ Fabiano Oliveira, comunicador da Rádio Atlântida;

DJ Fabiano Oliveira, comunicador da Rádio Atlântida; 19h30min: Rodrigo Soltton;

Rodrigo Soltton; 20h45min: Dirceu Pastori e Banda;

Dirceu Pastori e Banda; 22h: Rhay Santos e Marcelo Fabro.

Sábado (21 de dezembro)