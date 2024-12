Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 18 de dezembro

Arte / Agencia RBS

Nesta quarta (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco. As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Previsões dos signos para 18 de dezembro

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21 de março e 19 de abril

É certeza que nenhum tempo passado foi melhor do que o atual nem muito menos ainda melhor do que as perspectivas futuras. Procure continuar no fluxo da Vida maior em que sua presença existe e experimenta ser.

Touro: nascidos entre 21 de abril e 20 de maio

As certezas são confortáveis e boas para sua alma se sentir segura, mas a vida será sempre muito maior do que nossas confortáveis certezas, e vale a pena manter a mente e coração abertos ao desconhecido. Sempre.

Gêmeos: nascidos 21 de maio e 20 de junho

O encantamento que as pessoas produzem é alegre e divertido, mas provavelmente não passe disso, é um fogo de artifício, de grande impacto emocional, mas que tende a acabar e deixar um vazio depois. Você escolhe o que fazer.

Câncer: nascidos entre 21 de junho e 22 de julho

Os lindos sonhos, sonhos lindos são, e talvez existam única e exclusivamente para continuarem sendo o que são, sonhos. Há coisas que são mesmo impossíveis, a não ser que você se disponha a encarar uma revolução.

Leão: nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto

Como anda todo mundo perseguindo alguma ilusão para se motivar nesta época do ano, sua alma também corre o risco de cair nessa tentação, e não há nada de errado nisso, não fosse haver outras coisas mais importantes.

Virgem: nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro

Você verá que tudo se acerta favoravelmente, mas de um jeito completamente diferente do esperado. Portanto, quanto menos você tentar controlar qualquer situação que o valha, maior sua chance de se dar bem. É por aí.

Libra: nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro

É possível ter controle sobre tudo? Com certeza, não! Melhor nem pretender algo assim, especialmente agora, no momento em que tem tanta coisa para organizar, e as circunstâncias não ajudam nem um pouco. Melhor fluir.

Escorpião: nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro

Enquanto sua alma for seletiva em relação aos anseios que pretende satisfazer, sobrará tempo para tudo e para todos, e você sentirá muita mais serenidade no coração. Afinal, é isso que significa viver bem, ou não?

Sagitário: nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro

Os bons sentimentos precisam ser compartilhados, mas também precisam ser protegidos das pessoas que não têm a menor noção de nobreza e, por isso, diante desse tipo de manifestação fazem o possível para banalizar.

Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro

Encare com alegria este momento que antecede ao período de seu aniversário, porque ainda que você tenha de repassar mentalmente experiências desagradáveis, é importante celebrar o quão distantes essas ficaram.

Aquário: nascidos entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro

Faça planos realistas para não ter de experimentar uma nova rodada de frustrações, pelos resultados serem aquém das expectativas. Faça planos realistas e práticos, conquistar menos será melhor do que a ambição.

Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março