Investir em um modelo simples com uma estampa ou cor que você ame é uma ótima ideia para tornar o visual mais especial. Net-a-porter e Fendi / Net-a-porter e Gucci / Divulgação

Aposto que você tem ao menos um lenço no armário. Caso a resposta seja negativa, investir em um modelo simples com uma estampa ou cor que você ame é uma ótima ideia para incrementar seus looks com pouco esforço. Além disso, o lenço é um dos acessórios mais fáceis — e legais — de garimpar em brechós, onde provavelmente é possível encontrar modelos únicos e de qualidade, o que torna tudo ainda mais especial.

Apesar de ser um item tão versátil, a maioria das pessoas acaba usando-o sempre da mesma forma. Se esse é o seu caso, prepare-se para descobrir um mundo de possibilidades. Afinal, o lenço é um dos acessórios mais multifacetados que existem e merece ter seu potencial explorado. Confira a seguir 10 maneiras diferentes de utilizá-lo:

Em volta dos ombros

Se o modelo for grande, dobre-o em formato de triângulo e amarre em volta dos ombros, criando um desenho interessante. Esse truque charmoso eleva imediatamente uma combinação básica.

Amarrar o lenço ao redor dos ombros cria um visual charmoso. Net-a-porter e Valentino / Divulgação

Lenço que vira top

Amarrar o lenço como substituto da parte de cima tradicional é uma das maneiras mais lindas de usá-lo, especialmente para dias quentes. Combine com bermuda jeans e finalize com blazer e salto para um resultado moderno.

O lenço pode ser um substituto na parte de cima. Net-a-porter e Pucci / Divulgação

Na bolsa

Amarrar o lenço na alça da bolsa não é novidade, mas é sempre uma boa pedida para customizar a sua favorita e deixá-la mais a sua cara.

Amarrar o lenço na alça da bolsa traz personalidade para a composição. Net-a-porter e Gucci / Divulgação

Como bandana

A amarração do lenço no estilo bandana, inspirada na estética western, é atemporal e certeira para renovar produções simples.

Amarração no estilo bandana é atemporal e certeira. MyTheresa e Toteme / Divulgação

No rabo de cavalo

Amarrar o lenço no rabo de cavalo, por exemplo, deixa o penteado enfeitado e mais especial. É uma ideia infalível para fugir da mesmice.

Considere utilizar o lenço como um acessório de cabelo. Net-a-porter e Gucci / Divulgação

Como choker

A dobra e amarração do lenço rente ao pescoço cria o efeito de gargantilha ou choker. Esse truque funciona ainda mais se a blusa escolhida for da mesma cor, ou até mesmo se tiver uma estampa semelhante, o que ajuda a criar uma produção clean.

O lenço também pode ser amarrado rente ao pescoço, como uma gargantilha. FWRD e Nicholas / Divulgação

À francesa

Inspire-se na nonchalance das parisienses e seu estilo chique sem esforço, amarrando o lenço no pescoço com o nó para frente, meio enviesado.

Uma opção é fazer um nó para frente no estilo parisiense. Net-a-porter e Gucci / Divulgação

Por cima da gola do blazer

Para adicionar personalidade ao visual formal, amarre o lenço por cima da gola do blazer. Uma forma elegante de inovar sem perder sofisticação.

O lenço utilizado por cima do blazer traz elegância ao look. Net-a-porter e Fendi / Divulgação

No chapéu

Sabemos que é essencial se proteger do sol. Além do filtro solar obrigatório, o chapéu é um grande aliado para garantir proteção máxima. Amarre um lenço no acessório e eleve ainda mais o estilo.

O lenço amarrado ao chapéu eleva o estilo do acessório. MyTheresa e Valentino / Divulgação

Na cabeça

O jeito favorito das fashionistas em 2024 é utilizar o lenço amarrado na cabeça, no estilo das estrelas de Hollywood dos anos 1940 e 1950, ou, com o cabelo para fora, criando um visual inspirado no clima de 1970. É uma fórmula irresistível para curtir eventos ao ar-livre.