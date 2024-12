Bermudas jeans, seja no estilo tradicional, branca ou com lavagens escuras, estão com tudo nesta temporada.

Já contei aqui sobre o destaque das bermudas, que prometem invadir o verão. Das versões em materiais especiais como couro, passando pelas clássicas de alfaiataria até as inspiradas nos modelos surfistas, a oferta é grande, garantindo seu sucesso em diferentes estilos. Mas, dentre as possibilidades, existe uma que reina absoluta no quesito versatilidade e pode ser solução útil e estilosa para compor seus looks nos dias quentes: a bermuda jeans.