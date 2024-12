Orquestra Municipal de Garibaldi apresenta concerto especial de Natal neste domingo

Apresentação terá clássicos do repertório natalino em versões mais próximas da linguagem do jazz, como é característica da formação de big band da Orquestra de Garibaldi

A Praça Loureiro da Silva, em Garibaldi, será palco de uma noite inesquecível neste domingo. Como parte da programação do Natal Borbulhante, a partir das 20h a Orquestra Municipal de Garibaldi apresenta o Concerto Jazz and Christmas.

Com um repertório que combina o clássico natalino e o estilo vibrante do jazz, o espetáculo traz interpretações únicas que valorizam a formação tradicional de uma jazz band. O concerto contará com as participações especiais dos cantores Dani Ravizzoni e Rafa Lumi, e regência do maestro Luiz Carlos Zeni Jr.

Entre os destaques do programa estão obras como Joy to the World, de Handel, e a abertura do ballet O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, todas reinventadas com arranjos no estilo jazzístico característico da big band.