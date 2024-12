Escola de música realiza festival que irá reunir 200 alunos, em Caxias do Sul

Registro da edição 2023 do festival promovido pela escola de música Artstage, também no Teatro Pedro Parenti

A partir desta terça até quinta-feira, às 20h, o Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura, recebe a terceira edição do Artstage Music Festival, encontro que marca o encerramento do ano letivo na escola de música caxiense Artstage Music Center. Os ingressos custam R$ 50, à venda na escola (Rua Antônio José Barbosa, 45 - Panazzolo).

Repetindo o formato das edições anteriores, em que bandas são formadas por alunos e professores para tocar juntos, ao longo das três noites 200 alunos irão se apresentar junto a mais de 20 professores, levando ao palco 65 músicas dentro de diferentes estilos, do blues ao heavy metal.

- Pela primeira vez teremos três noites de evento, o que reflete o aumento do número de alunos que irão participar, o que é muito expressivo para a escola. É uma oportunidade para alunos mostrarem ao público um pouco do que eles evoluíram ao longo do ano, o que sempre gera uma expectativa por parte deles e nossa também _ destaca o professor de guitarra e sócio da Artstage, Sasha Z.