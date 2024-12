Elenco do Ypiranga se apresenta e inicia a pré-temporada 2025

Técnico Matheus Costa comandou o primeiro treinamento da pré-temporada. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O elenco do Ypiranga se apresentou na tarde desta segunda (16), no Colosso da Lagoa, para iniciar os trabalhos de pré-temporada. Uma conversa entre jogadores, comissão técnica e direção abriu o dia. Na sequência, o técnico Matheus Costa comandou o primeiro treino com bola.

Até o momento o Canarinho anunciou a contratação de 20 jogadores, mas no trabalho desta segunda, o elenco tinha 22 atletas. Alguns desses nomes não foram anunciados pelo clube por questões contratuais, como é o caso do meia Lucas Ramos (ex-Inter) e dos atacantes Cristiano (ex-Volta Redonda) João Paulo (ex-Paranavaí) e João Felipe (que estava no Ypiranga e permanece por empréstimo do Joinville).

O grupo, por sua vez, tem 29 jogadores confirmados. Com exceção do meia Jean Pyerre, que renovou com o Ypiranga e se apresenta nesta terça-feira (17), os outros seis deverão iniciar as atividades de pré-temporada na próxima semana.

Jogadores anunciados pelo Ypiranga

Goleiros: Zé Carlos, Edson* e Fernando;

Zé Carlos, Edson* e Fernando; Laterais-direitos: Rian e Vitor Marinho;

Rian e Vitor Marinho; Zagueiros: Franklin, Heitor* e Willian Gomes*, Eduardo Grechi* e João Pedro;

Franklin, Heitor* e Willian Gomes*, Eduardo Grechi* e João Pedro; Laterais-esquerdos: Heitor Roca;

Heitor Roca; Volantes: Charles Raphael, Pedro Cacho, Clayton* e Almer Salas;

Charles Raphael, Pedro Cacho, Clayton* e Almer Salas; Meias: João Branco*;

João Branco*; Atacantes: Emerson Galego*, Válber Júnior*, Danielzinho* e Felipe Marques.

* Jogadores que renovaram contrato.