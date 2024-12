1º Festival Inclusivo de Esportes segue neste domingo com 10 modalidades adaptadas para PCD’s

Segue neste domingo (15) o 1º Festival Inclusivo de Esportes, uma celebração da inclusão, diversidade e união por meio do esporte, que acontece no Parque de Rodeios da Roselândia, em Passo Fundo, no norte gaúcho.

A expectativa da organização do evento é que cerca de 2 mil pessoas participem das atividades durante o domingo, das 9h às 17h, com um total de 10 modalidades adaptadas para pessoas com deficiência (PCDs).

O festival, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, em parceria com diversas entidades, busca promover a inclusão social através do esporte, especialmente em um momento de celebração como o Natal. Ao longo do dia, serão oferecidas modalidades como bocha adaptada, rugby, basquete e outras, que proporcionam momentos de competição e integração entre atletas com e sem deficiência.

Mateus Menegotto, coordenador da ONG Anjos de Luz e idealizador do Projeto Potencializando Inclusão, destacou a importância do evento:

— Este festival é uma grande oportunidade de celebrar a diversidade. A ideia é unir as pessoas, promover a inclusão através do esporte e mostrar o quanto somos todos capazes, independente das limitações. O apoio das entidades é fundamental para a realização desse evento, assim como a ajuda de parceiros, como Hospital São Vicente e Sesc, que oferecem atividades complementares, como a feira de saúde — destacou Menegotto.

Airto Timm, membro da comissão organizadora, também enfatizou a relevância do evento.

— A nossa expectativa é de que mais de 2 mil pessoas participem e experimentem as atividades inclusivas. Temos modalidades adaptadas como o hipismo e a bocha para cadeirantes, além de ações de integração entre pessoas com e sem deficiência, o que é o verdadeiro espírito do evento — ressaltou Timm.

Além das competições esportivas, o festival conta com oficinas e um espaço kids para garantir que toda a família possa aproveitar o evento. Também haverá a tradicional mateada e rodas de conversa sobre inclusão no esporte, com histórias de superação e vivências de pessoas que fazem a diferença.

O evento é gratuito, com entrada sugerida de 2 kg de alimentos não perecíveis ou 2 kg de ração animal, que serão destinados a instituições beneficentes. Para o público que deseja conhecer mais sobre as entidades envolvidas, haverá estandes e exposições que apresentarão produtos e serviços inclusivos.

Para completar a programação, neste domingo (15) o evento contará com o ato simbólico da Caminhada pela Inclusão, onde PCDs, familiares e público em geral caminharão juntos, celebrando o espírito de união e acessibilidade.

Programação do 1º Festival Inclusivo de Esportes

15 de dezembro – domingo

9h: continuação do hipismo e Mountain Bike; passeio a cavalo para PCDs; atividades de capoeira e bocha adaptada para cadeirantes; downhill e atividades de saúde e bem-estar para famílias atípicas

continuação do hipismo e Mountain Bike; passeio a cavalo para PCDs; atividades de capoeira e bocha adaptada para cadeirantes; downhill e atividades de saúde e bem-estar para famílias atípicas 12h: almoço

almoço 14h: continuação de todas as modalidades; exposição de livros; bocha adaptada para cadeirantes

continuação de todas as modalidades; exposição de livros; bocha adaptada para cadeirantes 14h45: hipismo para autistas e cegos

hipismo para autistas e cegos 15h: atletismo e ciclismo adaptados para PCDs visuais e auditivos

atletismo e ciclismo adaptados para PCDs visuais e auditivos 16h: roda de conversa e piquenique inclusivo; chegada do Papai Noel

Atividades paralelas