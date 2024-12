Ingressos para show de Roberto Carlos em Bento Gonçalves começam a ser vendidos nesta quarta-feira; veja preços

Show ocorre no dia 26 de abril, no Fundaparque.

No dia 26 de abril de 2025, Roberto Carlos desembarca em Bento Gonçalves para show da turnê Eu Ofereço Flores. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (18), ao meio-dia, pelo site Guichê Web. O show está marcado para as 21h, no Pavilhão E do Fundaparque, na Alameda Fenavinho.