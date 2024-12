Artista francesa é responsável pelos novos vitrais da Notre Dame de Paris

A artista francesa Claire Tabouret, 43 anos, em associação com a oficina de vidro Simon-Marq, foi selecionada para criar uma série de vitrais contemporâneos para a Notre Dame de Paris, informou um comunicado oficial nesta quarta-feira (18).

"Depois de receber os candidatos e observar a altíssima qualidade dos projetos, o comitê artístico expressou sua preferência pela candidatura do grupo composto por Claire Tabouret e pelas oficinas do mestre vidreiro Simon-Marq", diz o texto.

Esses novos vitrais substituirão seis das sete janelas do corredor sul de Notre Dame, projetadas pelo arquiteto do século XIX Eugène Viollet-le-Duc, até o final de 2026.

Após a apresentação de um "painel de testes", todos os candidatos participaram de uma audição final como parte do processo de seleção.

Um comitê artístico composto por 20 membros - conservadores de patrimônio, artistas, membros do arcebispado de Paris, o órgão público responsável pela reconstrução e o Ministério da Cultura - foi nomeado pela ministra da Cultura da França, Rachida Dati, para fazer a seleção.

Vários defensores do patrimônio histórico, que promoveram uma petição com quase 245.000 assinaturas até o momento, se opõem ao projeto, argumentando que os vitrais originais afetados não foram danificados no incêndio de abril de 2019.