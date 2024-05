O final de semana foi de consagração para o Manchester City, que venceu a Premier League e tornou-se o primeiro clube a conquistar o Campeonato Inglês por quatro anos seguidos. Com o título do time de Pep Guardiola, os cinco principais campeonatos nacionais da Europa têm campeões definidos, mas ainda há disputas em outros países importantes. GZH mostra quem já foi campeão e onde estão as brigas por taça no futebol europeu.