A esperança do Arsenal durou bem pouco: aproximadamente um minuto e meio. O time de Mikel Arteta entrou em campo neste domingo (19) com chances de levantar a taça do Campeonato Inglês e acabar com o reinado do Manchester City. Mas, a decepção veio cedo. Os comandados de Pep Guardiola venceram o West Ham por 3 a 1 e conquistaram a Premier League pela quarta temporada seguida. É a primeira vez na história que isso acontece.