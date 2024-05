O ex-lateral francês Gaël Clichy compartilhou que sua passagem pelo Manchester City foi marcada pela forma como Pep Guardiola se comunicava com os jogadores ao assumir o clube em 2016. Atualmente auxiliar de Henry na seleção sub-21 da França, Clichy mencionou que a franqueza do treinador espanhol chocou os jogadores com suas frases fortes.