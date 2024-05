Bayern de Munique e Vini Junior — ou melhor, Real Madrid — empataram em 2 a 2 no primeiro jogo da semifinal da Champions League, nesta terça-feira (30). Com dois gols do brasileiro, o time madrilenho buscou a igualdade na Alemanha. As equipes decidem tudo na próxima quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu, na Espanha.