Conhecida por filés, rede que teve oito restaurantes transfere última loja para shopping à beira do Guaíba

Loja no Pontal Shopping é a última da marca Tirol. No auge, rede chegou a ter oito lojas. Tirol / Divulgação

Criada em 1987 e conhecida pelos filés, a rede Tirol fechou seu restaurante no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. A operação foi transferida para o Pontal Shopping, à beira do Guaíba.

É a única unidade da marca, que chegou a ter oito lojas, inclusive em vários shoppings, diz o sócio Paulo de Abreu. A matriz ficava na Rua José de Alencar, no bairro Menino Deus, e foi fechada na pandemia, dando lugar ao Lauro's Gastronomia. A família opera apenas o estacionamento.

— Tivemos problemas com financiamentos com bancos. Os aluguéis ficaram muito caros e começamos a atrasar os pagamentos. Veio a pandemia e fomos fechando as lojas — diz.

O restaurante do Pontal é operado pelo sobrinho do empresário, Vitor Abreu, que fazia a gestão no Praia de Belas. Sobre voltar a expandir, Abreu diz que ainda não é a hora.

— Tudo requer investimento. Mesmo quando surgem lojas "de barbada", é complicado tocar o negócio - completa.

Loja do Tirol no Praia de Belas Shopping ficava na praça de alimentação, ao lado da Bella Gulla. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Nova marca

Por outro lado, o jovem empresário Vitor de Abreu, de 27 anos, tem sede de novos negócios. Em homenagem ao avô, criou a Seu Abrelino, de filés, e abriu no BarraShoppingSul. As próximas serão no Shopping Total e Bourbon Assis Brasil. O valor do investimento não é informado. Nos planos, está expandir por franquias.

— A base do cardápio é a mesma do Tirol. Renovamos alguns itens e temos mais pratos saudáveis — diz.

Nova marca, Seu Abrelino, teve sua primeira loja em espaço na praça de alimentação no BarraShoppingSul. Seu Abrelino / Divulgação

