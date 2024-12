Com preço promocional, TAP começa a vender passagens para voo direto entre Porto Alegre e Lisboa

Começaram a ser vendidas as passagens para o voo direto Porto Alegre – Lisboa operado pela TAP , que será retomado em abril de 2025 após ser suspendido pela enchente, conforme antecipado pelo colunista Jocimar Farina . Segundo o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio Grande do Sul (Abav-RS), João Augusto Machado, a companhia aérea portuguesa está com tarifas promocionais de relançamento.

Machado deu como exemplo uma viagem de ida no dia 1º e retorno em 10 abril. Os dois trechos, juntos, estão custando US$ 735, mais as taxas. Direto no site da empresa, a coluna encontrou ida a US$ 335 e volta a US$ 358, mas apenas com bagagem de mão.