Como três grandes setores da economia do RS começaram o último trimestre de 2024

Em um ano com previsão de safra cheia após estiagens, mas que enfrentou uma enchente no Rio Grande do Sul, como os setores econômicos começaram o último trimestre? Veja os dados de outubro do monitoramento do IBGE:

Indústria

A produção industrial no Rio Grande do Sul teve queda de 1,4% na comparação com o mês anterior. Alternando resultados positivos e negativos nos últimos quatro meses, a indústria gaúcha registrou em outubro a queda mais intensa do país. Produtos do fumo; químicos; e celulose, papel e produtos de papel contribuíram para o desempenho. Com os dados de outubro, a produção industrial está 1,1% acima do pré-pandemia (fevereiro de 2020), mas 13% abaixo do recorde, de setembro de 2008. Em 12 meses, o acumulado fica em -0,9%.

Varejo

Já o volume de vendas do comércio varejista gaúcho subiu 0,2% na comparação com setembro. Com esse resultado, o varejo do Estado renova o recorde da série histórica. O acumulado de 12 meses traz alta de 7%. No comércio varejista ampliado, que inclui Veículos, motos, partes e peças; Material de construção; e Atacado de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo, o volume de vendas subiu 1,8% em outubro e 7,3% em 12 meses.

Serviços

O volume de serviços no Rio Grande do Sul cresceu 5,1% frente a setembro. Com o resultado, o setor se encontra 9,1% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 11% abaixo de abril de 2014, que foi o ponto mais alto da série histórica. O acumulado dos últimos 12 meses fica negativo em 6,4%.

