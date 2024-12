Uma "Itaipu no RS", data center bilionário, supermercado gaúcho em SC e mais, no "Acerto de Contas"

Ouça aqui o programa Acerto de Contas . Domingos, às 7h, na Rádio Gaúcha:

- "Uma Itaipu no RS": a expectativa da indústria para o marco legal da energia offshore. Entrevista com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier. Leia mais: "Uma Itaipu eólica no RS", prevê presidente da Fiergs sobre potencial da lei da energia offshore aprovada no Congresso

- O marco da inteligência artificial e um projeto bilionário de tecnologia na Região Metropolitana. Entrevista com o CEO da Scala Data Centers, Marcos Peigo. Leia mais: O marco da inteligência artificial e um projeto bilionário de tecnologia no RS

- Na contramão, rede gaúcha de supermercados resolve desbravar SC. Entrevista com o proprietário do Super Daki, Paulo Dreger.

- Um novo centro logístico em Gravataí. Entrevista com o diretor de operações da Log CP, Marcio Siqueira.

- Vendido por R$ 18,5 milhões prédio de faculdade e colégio de 78 anos em Porto Alegre. Com Guilherme Jacques: Leia mais: Vendido por R$ 18,5 milhões prédio de faculdade e colégio de 78 anos em Porto Alegre

- Enchente e juro alto adiam construção de bairro planejado perto do aeroporto. Com Guilherme Gonçalves. Leia mais: Enchente e juro alto adiam construção de bairro planejado perto do aeroporto

- Ficará pronta em março 1ª fase do condomínio que terá praia artificial na Região Metropolitana. Com Guilherme Gonçalves. Leia mais: Ficará pronta em março 1ª fase do condomínio que terá praia artificial na Região Metropolitana

- Parque aquático do Litoral abre temporada de verão após reforma de R$ 2 milhões. Com Guilherme Jacques. Leia mais: Parque aquático do Litoral abre temporada de verão após reforma de R$ 2 milhões

