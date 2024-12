Vendido por R$ 18,5 milhões prédio de faculdade e colégio de 78 anos em Porto Alegre

Foi vendido para o Sesc por R$ 18,5 milhões o prédio no qual funcionam a Faculdade São Judas Tadeu e o Colégio São Judas Tadeu, em Porto Alegre. Ambos pertencem ao Instituto Educacional São Judas Tadeu, que está em recuperação judicial de R$ 34,4 milhões. Segundo o coordenador da área de reestruturação de empresas do escritório Cesar Peres Dülac Muller, Wagner Machado, o negócio já foi homologado pela Justiça. O valor será usado para pagar parte dos credores.

Já o Sesc informou à coluna que instalará uma escola com Ensino Infantil, Fundamental e Médio no prédio. Também terá cursos do Senac no local.