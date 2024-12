Funcionários temem leva de demissões com fechamento de supermercados Nacional no RS

Após comprá-los com o Grupo Big em 2022, o Carrefour está vendendo há alguns meses os supermercados do Nacional. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Dos 47 supermercados Nacional que o Carrefour está vendendo, 39 ficam no Rio Grande do Sul e lojas empregam 2.365 funcionários. Se não houver comprador, provavelmente as lojas serão fechadas. Em reunião com a área de recursos humanos do grupo francês, o presidente da Federação dos Empregados no Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecosul), Guiomar Vidor, cobrou esclarecimentos pelo fato de a categoria não ter sido informada sobre os planos da empresa.

– Pedimos que a rede reconsidere a decisão de venda e fechamento. Caso seja irreversível, solicitamos que se priorize a venda para outras empresas do setor com cláusulas de manutenção dos empregos ou preferência por manter os funcionários – conta Vidor. – O diretor (do Carrefour) Alberto Lacerda explicou que qualquer medida dependerá de manifestação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), esperada para o início do próximo ano. Vamos aguardar.

O Carrefour também reuniu-se com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec POA), cujo presidente, Nilton Neco, disse que recebeu a garantia de que os demitidos serão indenizados.

O grupo manterá as operações Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, com lojas grandes. Unidades menores que restarem terão a marca Carrefour Bairro.

Após comprá-los com o Grupo Big em 2022, o Carrefour está vendendo há alguns meses os supermercados do Nacional e do Bom Preço, com intenção de levantar R$ 400 milhões. Oito unidades em Curitiba (PR) já foram compradas por Muffato e Festval. A coluna noticiou ainda em outubro as negociações para venda do Nacional aqui no Rio Grande do Sul. Há dificuldade porque os aluguéis são altos e os compradores têm receio de herdarem passivos trabalhistas antigos e elevados.

Lembrando que o grupo também está vendendo o hipermercado BIG da Sertório, fechado em janeiro. A estrutura enorme chegou a abrigar o escritório da norte-americana Walmart no Rio Grande do Sul, quando a empresa era dona das marcas.

