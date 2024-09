Fechado após ser comprado por grupo francês, "BIG da Sertório" está à venda

Embora atice a curiosidade dos leitores, ainda não está definido o destino do prédio onde ficava a sede do Grupo BIG e funcionava o tradicional hipermercado da marca, na Avenida Sertório, em Porto Alegre. A estrutura é, hoje, do Carrefour, que comprou as lojas do BIG em 2021, em uma negociação de R$ 7,5 bilhões. Porém, o grupo francês também é dono do Atacadão, que tem um atacarejo do outro lado da avenida, e o hipermercado acabou sendo fechado em janeiro deste ano.