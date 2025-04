Hamburgueria chega a Porto Alegre instalada em espaço fechado após ser inundado

Com investimento de R$ 1,5 milhão, o restaurante tem 150 metros quadrados e fica no Boulevard Laçador.

Hamburgueria criada em Gravataí, na Região Metropolitana, a Joe abriu sua primeira filial, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador, em local deixado pela Mark Hamburgueria após a enchente que inundou o empreendimento perto do aeroporto. Com investimento de R$ 1,5 milhão, o restaurante tem 150 metros quadrados, 64 lugares e abriu 15 empregos. O proprietário, João Pedro De Boni, quer vender 10 mil hambúrgueres por mês.