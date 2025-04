Champions League: o que pode definir o duelo entre Arsenal x Real Madrid

Saka (E) e Mbappé (D) são diferenciais do Arsenal e do Real Madrid. Montagem com fotos de Glyn KIRK e Thomas COEX / AFP

O maior campeão da história da Champions League já teve diversos momentos em que quase caiu da atual edição. No entanto, o Real Madrid segue vivo e terá pela frente o Arsenal, que busca o primeiro título do torneio. As equipes se enfrentam pelas quartas de final, com o jogo de ida ocorrendo na terça-feira (8), no Emirates Stadium, em Londres.

Esta não será a primeira vez em que os dois times vão se enfrentar no mata-mata da Champions. Em 2005/2006, nas oitavas de final, dois jogos equilibrados e com poucos gols. Thierry Henry marcou no duelo de ida, no Santiago Bernabéu, e na volta um 0 a 0 no antigo Highbury Stadium garantiu que os Gunners avançassem.

Naquela edição, o Arsenal chegou muito próximo do título, perdendo para o Barcelona na decisão. Agora, para voltar a sonhar com a conquista, a equipe inglesa precisará passar pelo "bicho papão" da competição.

O diferencial do Arsenal

Os Gunners têm um dos ataques mais potentes da atual edição da Champions League. Mesmo com desfalques, o Arsenal goleou por 7 a 1 o PSV, na Holanda, por exemplo. Para os duelos das quartas, alguns jogadores importantes estarão de volta.

Craque do time, o inglês Bukayo Saka está recuperado de lesão e vai agregar ao lado direito do ataque. Duelos individuais devem ocorrer neste setor e a vitória do Arsenal contra o Real Madrid pode passar pelos pés do jovem jogador.

Independente de quem jogue na lateral-esquerda pela equipe espanhola, a tendência é de que Saka leve a melhor nos embates individuais. Além dele, o Arsenal tem Nwaneri, promessa de 17 anos, que também faz essa função e pode manter o ritmo caso o titular saia.

O diferencial do Real Madrid

Elencar apenas um diferencial do Real Madrid é complicado. Porém, o nome da vez é Kylian Mbappé. O francês tem 33 gols marcados, sendo sete na Champions League, e está assumindo a responsabilidade em momentos decisivos, o que se esperava dele.

Foram três gols contra o Manchester City na repescagem. No Campeonato Espanhol, ele mantém o Real Madrid na briga, com gols em jogos difíceis.