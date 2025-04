Quinteros x Renato: como foi o começo do Grêmio em 2024

Quinteros sofre algumas contestações da torcida do Grêmio. Daniel Duarte / AFP

Foram quase unânimes as opiniões dos torcedores sobre o fim de ciclo de Renato Portaluppi em sua quarta passagem pelo Grêmio. No fim de 2024, a direção optou por fazer a troca do comando técnico para trazer Gustavo Quinteros.

Após três meses de trabalho aproximadamente, existe ainda uma dúvida se a mudança de desempenho aconteceu.

Na vitória sobre o Sportivo Luqueño, do Paraguai, na estreia do time na Sul-Americana, o Grêmio completou 16 jogos na Era Quinteros. São oito vitórias, três derrotas e cinco empates, somando 60% de aproveitamento.

Incluem-se aqui a perda do título gaúcho e as classificações nas duas fases da Copa do Brasil precisando da disputa de pênaltis.

A coluna recorda como foi o início de 2024 de Renato no Grêmio. Se forem comparados os números dos primeiros 16 jogos da temporada passada, os resultados são melhores. A equipe perdeu a mesma quantidade de partidas, mas venceu mais na relação.

Leia Mais Braithwaite termina jogo do Grêmio na Sul-Americana mancando e vira dúvida para a próxima partida

No entanto, é importante contextualizar que o calendário de 2024 não sofreu com o Mundial de Clubes. Ou seja, o Gauchão se estendeu até abril. Desta forma, o Grêmio disputou apenas jogos de Gauchão e Recopa Gaúcha. Entrou diretamente na terceira etapa da Copa do Brasil e na fase de grupos da Libertadores.

Grêmio nos primeiros 16 jogos de 2025

8 vitórias

5 empates

3 derrotas (Juventude 2x e Inter)

31 gols marcados

15 gols sofridos

60% de aproveitamento

Grêmio nos primeiros 16 jogos de 2024

10 vitórias

3 empates

3 derrotas (Caxias, São Luiz e Inter)

30 gols marcados

15 gols sofridos

68,7% de aproveitamento

Leia Mais Renato Portaluppi se aproxima de acerto com Fluminense, diz site