O Inter tem ampla chance de conseguir vitória contra o Bahia

Time de Roger Machado está encaixado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Começa esta noite a caminhada do Inter rumo ao Tri da América. Depois de fazer uma estreia no Brasileirão com bom resultado, a noite desta quinta-feira (3) reserva outra competição importante com a presença dos colorados. Para que se possa dizer, textualmente, que os desafios são enormes, o sorteio da fase de grupos deixou o time colorado no chamado "grupo da morte".

Prefiro chamar de grupo de times muito vivos atrás da classificação. A Arena Fonte Nova estará lotada esta noite. O Bahia, treinado por Rogério Ceni, tem dinheiro de fora para montar um bom time. E montou.

Inter está encaixado

Mesmo assim, vejo o Inter com ampla chance de conseguir vitória. Está encaixado. Robusto taticamente e com individualidades importantes. Um grande jogo esta noite. Um empate já deve ser comemorado, mas eu vejo boa possibilidade de vitória. Os colorados chegam com chances de pleitear o tri campeonato.