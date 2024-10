Os supermercados da bandeira Nacional estão à venda. As lojas são, atualmente, do grupo francês Carrefour, que as comprou do Grupo Big em uma negociação bilionária, concluída em 2022. Na época da aquisição, os compradores disseram que manteriam a bandeira Nacional pela sua conexão regional com os consumidores, inclusive com a possibilidade de levá-la para outros Estados.