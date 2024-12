Começam a ser vendidos supermercados Nacional comprados pelo Carrefour; são 47 no Sul

Unidade do Nacional na Avenida Teresópolis, em Porto Alegre, ainda está aberta. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Começou a venda dos supermercados da bandeira Nacional pelo grupo francês Carrefour. Comunicado enviado a acionistas nesta terça-feira (3) informa que oito lojas já estão com contrato assinado com compradores. Estas unidades ficam em Curitiba, no Paraná, e foram adquiridas por Muffato e Festval.

Na região Sul, há 47 unidades da marca. Todas estão à venda. A empresa pretende se desfazer delas até o final do primeiro semestre de 2025.

Quando comprou o Grupo BIG, em uma negociação bilionária em 2022, o Carrefour disse que o Nacional seria uma marca mantida e até expandida para fora do Sul, pela sua conexão com o consumidor regional. Agora, mudou sua estratégia para colocar foco em lojas grandes, como os atacarejos, para "simplificar e agilizar suas operações". É dono ainda do Atacadão e do Sam's Club. Alguns supermercados menores serão mantidos, mas com a bandeira Carrefour Bairro.

Além das do Nacional, o Carrefour também está vendendo as lojas do Bom Preço, que ficam no nordeste do país. São 64 supermercados no total. A intenção é levantar R$ 400 milhões com a venda.

A coluna noticiou ainda em outubro as negociações para venda do Nacional aqui no Rio Grande do Sul. Há dificuldade porque os aluguéis são altos e os compradores têm receio de herdarem passivos trabalhistas antigos e elevados. Com isso, funcionários temem que o Carrefour decida fechá-las, como fez com várias unidades do Nacional e do BIG há cerca de um ano. A Federação dos Empregados no Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec) estão tentando uma reunião com a empresa para tomar pé da situação.

A maior parte dos supermercados Nacional que restaram está sendo oferecida no mercado pelo banco Bradesco com exclusividade. Há outras unidades negociadas em paralelo. Foram oferecidas até para redes de Santa Catarina, que têm entrado com força no mercado gaúcho. Lembrando que o grupo também está vendendo o hipermercado BIG da Sertório, fechado em janeiro. A estrutura enorme chegou a abrigar o escritório da norte-americana Walmart no Rio Grande do Sul, quando a empresa era dona das marcas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: novo atacarejo de SC aqui, reforma do Gigantinho, carro elétrico chinês e loja com marcas do Interior

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.