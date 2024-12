O que faria o dólar cair após os recordes batidos pela moeda

Após o dólar bater recordes em reação ao pacote de gastos do governo federal e fechar a R$ 6 na sexta-feira (29), fazê-lo recuar seria simples, mas não é fácil e é improvável no curtíssimo prazo, salvo pequenos ajustes, mas estamos falando de uma redução da cotação de forma substancial. Seria simples porque não é mistério o que faria a moeda norte-americana cair. Porém, são medidas difíceis nos cenários em que se situam e com os personagens que envolvem, sem falar em efeitos colaterais.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, diz que o dólar vai cair quando o mercado entender a proposta do governo. Afirmou que a equipe econômica irá dialogar com o setor. Qual a dificuldade aqui? Os investidores têm receio histórico e permanente com a política de gastos do governo Lula, que não costuma ter uma conversa muito eficiente de convencimento para que seus dólares sejam mantidos aqui tranquilamente. Qualquer espirro, há fuga de investimento estrangeiro.