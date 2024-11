As perspectivas de Leite para destravar as duas barreiras da China a carnes gaúchas

Duas barreiras sanitárias da China à proteína animal foram pauta do encontro do governador Eduardo Leite com o embaixador brasileiro em Pequim, Marcos Galvão, na missão gaúcha à Ásia. Sobre uma delas, Leite disse haver expectativa de que em um médio prazo o país considere o Estado como livre de febre aftosa, como a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) já certificou. Na verdade, achava-se que isso poderia já ter ocorrido com a visita recente do presidente Xi Jinping a Lula.