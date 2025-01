Estudante de Porto Alegre ganha medalha de ouro em olimpíada de investimentos

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Arthur concluiu o Ensino Fundamental em 2023. Foi nos dois últimos anos dessa etapa que teve aulas de educação financeira. Arthur Hartmann Guerra / Arquivo pessoal

Estudante do segundo ano do Ensino Médio do Colégio João Paulo, o porto-alegrense Arthur Hartmann Guerra conquistou uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Investimentos (OBInvest), organizada pelo Cefet/RJ. O reconhecimento é dado aos alunos com os melhores desempenhos nas três fases da competição – são duas provas objetivas e uma dissertativa.

– Na final, tivemos um estudo de caso, em que tínhamos que prestar assessoria de investimentos a uma pessoa fictícia. Na minha categoria, do Ensino Médio, tive a terceira melhor nota – conta o jovem de 16 anos.

O interesse pelo universo dos investimentos vem de dentro de casa. O estudante conta que começou a aprender durante a pandemia com o pai. O conhecimento, então, foi ampliado em 2022 e 2023, quando teve aulas de educação financeira na escola. A disciplina específica é oferecida durante o oitavo e nono anos do Ensino Fundamental na instituição.

– Arthur sabe mais de investimentos do que eu – brinca o professor da disciplina no Colégio João Paulo, Diego Angelos, sobre o interesse do aluno, mas ele prossegue com um alerta:

– Educação financeira é mais do que investimentos e é obrigatória no currículo escolar. Saber de temas como inflação, câmbio e também como cuidar do próprio dinheiro são coisas que ficam para a vida.

Arthur vai na mesma linha:

– Penso até em trabalhar com isso, mas, mesmo que não, é importante saber sobre educação financeira para consumir com consciência e evitar o endividamento.

A OBInvest é organizada pelo Cefet/RJ com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

